«Привело к гибели обоих»: раскрыта тайна смерти 26-летнего сына режиссера «Афони» Георгия Данелии

Режиссер Георгий Данелия снял «Я шагаю по Москве», «Афоню», «Мимино» и другие культовые фильмы, прославившись на весь Советский Союз. Но в личной жизни сценариста ждало тяжелое испытание – он потерял сына. В разговоре с Экспресс газетой вторая жена артиста Галина Юркова-Данелия раскрыла тайну смерти его наследника.

В 1985 году сын Георгия Данелии Николай погиб в возрасте 26 лет. Долгие годы смерть молодого человека была окутана тайной, но теперь вдова режиссера решилась рассказать, что с ним случилось на самом деле. Как оказалось, младший наследник сценариста скончался из-за трагического стечения обстоятельств.

«Несчастный случай. Трагедия произошла в моей квартире неподалеку от ВГИКа, которую я ему отдала. Коля окончил режиссерский факультет, пытался работать по профессии. Все случилось, когда к нему приехал знакомый из Тбилиси — заместитель директора студии „Грузия-фильм“. Он сдал свою киноленту в Госкино, а потом решил это дело обмыть вместе с Данелией-младшим. В качестве добавки к спиртному они приняли что-то типа денатурата, который и привел к гибели обоих», — поделилась Галина Юркова-Данелия.

Николай родился в союзе режиссера с актрисой Любовью Соколовой, которая скончалась в 2001 году. В своей книге «Тостуемый пьет до дна» Георгий Данелия писал, что на небесах встретится и с погибшим сыном, и с экс-возлюбленной. Выяснилось, что артист верил в загробную жизнь.

«Однажды мы отправились к ясновидящей — ученице Ванги. Проделали до нее большой путь. А Георгий Николаевич задал всего один вопрос: „Коля, простил ли ты меня?“, и дух сына, которого вызнавала женщина, ответил: „Да, простил, но мы здесь с мамой тебя пока не ждем!“ Когда дух попросил положить на могилу Коли его любимые конфеты „Ну-ка отними!“, Георгий Николаевич чуть не упал в обморок», — рассказала вдова Георгия Данелии.

Галина Юркова-Данелия раскрыла: дочь сценариста от первого брака Светлана долгое время боролась с болезнью, которая оказалась сильнее: «Год начался с похорон Ланы. Она болела и умерла после операции. <…> Похоронили ее 2 января».

