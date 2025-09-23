«Привела мужика домой»: 9-летняя дочь Ксении Бородиной напугала мать

Ксения Бородина пожаловалась на дочь Теону, которая поставила дома фигурку Крида. Об этом стало известно из соцсетей.

Ксения Бородина выложила в блоге видео с 9-летней дочерью Теоной — девочка купила на маркетплейсе картонную фигурку Егора Крида в полный рост. Телеведущая призналась, что удивилась находке дома.

«Вчера поднимаясь по лестнице, обнаружила около спальни младшей вот это. Сказать, что я испугалась, это ничего не сказать. Думаю, что за мужик стоит. Привела мужика домой, получается», — подписала фото с Кридом она.

Судя по всему, Теона является большой поклонницей Егора Крида — девочка показала, что у нее дома также есть подушка с изображением рэпера.

Ранее мы писали о том, что Ксению Бородину поздравляют в Сети с третьей беременностью.