Опубликовано 23 сентября 2025, 15:17
Округлившийся живот уже не скрыть: Ксению Бородину поздравляют в Сети с третьей беременностью

Ксению Бородину заподозрили в беременности после фото с округлившимся животом.
© Starface.ru

Телеведущую Ксению Бородину заподозрили в третьей беременности. В Сети появились кадры, на которых блогерша была с заметно округлившимся животом.

Несколько месяцев назад Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова. Еще до свадьбы они признавались, что были бы не против родить общего ребенка. И, вероятно, скоро их мечта исполнится. По крайней мере, в это верят пользователи, которые считают, что Ксения беременна.

Поводом для появления слухов послужило фото, сделанное Еленой Бушиной. На нем у Бородиной действительно виднелся живот. Также поклонники телеведущей обратили внимание и на другие снимки, на которых тоже можно было разглядеть изменившуюся фигуру Бородиной.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пока блогерша никаких комментариев по поводу беременности не давала. Напомним, что совсем недавно она оправдывалась за пропажу из соцсетей Сердюкова. Фанаты считали, что супруги уже успели поссориться, но Ксения делилась, что у них все хорошо.

