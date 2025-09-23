Округлившийся живот уже не скрыть: Ксению Бородину поздравляют в Сети с третьей беременностью

Телеведущую Ксению Бородину заподозрили в третьей беременности. В Сети появились кадры, на которых блогерша была с заметно округлившимся животом.

Несколько месяцев назад Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова. Еще до свадьбы они признавались, что были бы не против родить общего ребенка. И, вероятно, скоро их мечта исполнится. По крайней мере, в это верят пользователи, которые считают, что Ксения беременна.

Поводом для появления слухов послужило фото, сделанное Еленой Бушиной. На нем у Бородиной действительно виднелся живот. Также поклонники телеведущей обратили внимание и на другие снимки, на которых тоже можно было разглядеть изменившуюся фигуру Бородиной.