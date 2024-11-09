Привел жену на шоу Навки: Александр Жулин впервые за долгое время вышел в свет с семьей

Александр Жулин впервые за долгое время вышел в свет с женой и детьми. Заслуженный тренер России по фигурному катанию привел семью на шоу бывшей супруги Татьяны Навки.

61-летний Жулин, его жена и дочки для выхода в свет выбрали похожие образы — они надели коричневые плащи. Эмоциями от ледового шоу «Вечера на хуторе», в котором также принимает участие фигурист Петр Чернышев, экс-супруг Навки поделился в социальных сетях.

«Атмосферно и, как всегда, очень профессионально сделано. Моя лучшая рекомендация», — сказал тренер по фигурному катанию.

На снимке дочери и жена Жулина улыбаются, а Александр слегка приобнял старшую наследницу. Александр и Татьяна начали встречаться в 1994 году. Через четыре года они поженились, и спортсменка родила дочь Александру. В 2010 году супруги развелись. Спустя год Жулин вступил в брак с фигуристкой Натальей Михайловой. Наталья и Александр воспитывают двух дочерей — 11-летнюю Екатерину и четырехлетнюю Елену.

Старшая дочь Жулина Александра в 2022 году окончила МГИМО и занялась собственным бизнесом.

Напомним, в августе 2024 году исполнилось 10 лет дочери Навки Надежде, которую фигуристка родила от супруга Дмитрия Пескова.