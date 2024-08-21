«Любовь»: Татьяна Навка обратилась к 10-летней дочери Надежде в день рождения

Фигуристка Татьяна Навка поздравила свою дочь Надежду с 10-летием и опубликовала в соцсетях видео с именинницей. Звезда нежно обратилась к наследнице, которую родила от супруга Дмитрия Пескова.

На кадрах девочка позировала в ярком пляжном наряде и хвасталась пышной прической, которая получилась после плетения косичек. Она выглядела счастливой.

«С днем рождения, моя любовь!» — написала Татьяна.

Поклонники присоединились к поздравлениям и оставили комментарии о внешности девочки. Многие отметили, что дочь 49-летней спортсменки растет красавицей и умницей. А кто-то увидел в ней черты не мамы, а именно отца.

Также свои поздравления оставили звезды шоу-бизнеса, такие как Анна Семенович, Ани Лорак, певица Жасмин, Аделина Сотников и другие.

Напомним, что Надя родилась в браке Татьяны с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Кроме того, у Навки есть 24-летняя наследница, отцом которой является тренер Александр Жулин.

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