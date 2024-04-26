Дочь Егора Кончаловского заявила, что муж устроил ей блиц на первом свидании

Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной заявила, что муж на первом свидании устроил ей блиц с вопросами. Этим он удивил избранницу.

Мария Михалкова-Кончаловская счастлива в браке с Никитой Кузьминым и часто делится подробностями отношений. Она вспомнила, как состоялось их первое свидание. Оно было необычным и романтичным.

«Когда я познакомилась с Никитой, наше первое свидание было на Чистых прудах. Помню, на этом свидании он дал мне коробочку с множеством записочек: мы по очереди вытаскивали бумажки с вопросами и отвечали на них — такой первосвиданный блиц», – поделилась девушка в соцсетях.

Звездная наследница пояснила, что это место стало для них особенным. Именно поэтому они даже решили пожениться в Грибоедовском ЗАГСе.

В эфире шоу «Звезды сошлись» Мария рассказывала, что обманула молодого человека, представившись чужим именем. Она сказала ему, что ее зовут Маргарита. Ухажер не догадывался, чья дочь проводит с ним время. Только через несколько месяцев он узнал, что она дочь именитого режиссера и популярной актрисы. Девушка вспоминала, с каким серьезным лицом он воспринял эту информацию.

Напомним, что наследница вышла замуж в 19 лет, но была уверена в своем выборе. Она отмечала, что отец не сразу серьезно воспринял ее роман, но в итоге поддержал пару.

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