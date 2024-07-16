Похитили дорогую вещь: в Москве неизвестные обокрали певца Влада Соколовского

Российский певец Влад Соколовский стал жертвой кражи. У 32-летнего артиста похитили дорогой электросамокат стоимостью в 100 тысяч рублей.

Как сообщает Telegram-канал 112, друг бывшего солиста группы «БиС» забыл положить электросамокат в багажник после прогулки в Лужниках. Было поздно, когда они хватились пропажи — техники уже нигде не было.

На протяжении трех лет артист был в браке с Ритой Дакотой, которая родила ему дочь Мию. В 2018 году супруги развелись.

С 2020 года Влад начал встречаться с Ангелиной Сурковой. Спустя год у них родился сын, и после этого возлюбленные сразу же расписались, но предпочли это скрыть, а праздник оставить на потом. В ноябре 2023 года Влад все-таки поделился, что они с Ангелиной уже были в ЗАГСе, и рассказал, что хочет устроить большую свадьбу.

Исполнитель женился на Ангелине в 2024 году. Они сыграли свадьбу и пригласили всех желающих на вечеринку, продавая билеты. Пользователи Сети обрушились на пару с критикой. Но Влад ответил на претензии хейтеров. Ангелина не ревнует своего избранника к фанаткам, она понимает, что профессия артиста требует много сил и времени.