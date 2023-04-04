«Присвоила моего мужа, а потом и дочь»: Ольга Орлова пожаловалась на соперницу в собственном доме

45-летняя Ольга Орлова недавно стала мамой во второй раз. У нее родилась дочь Анна, и сейчас певица старается все свободное время уделяться малышке. Но даже когда артистке приходится отлучиться из дома, с ребенком есть, кому посидеть. Это и папа, и старший брат, и бабушки, а также «няня» в виде собаки Дины. Питомец буквально не отходит от новорожденной и постоянно ее охраняет. Вот только Ольга уже начинает ревновать, так как она забрала на себя все внимание ее родных.

Орлова является ярой защитницей животных, именно поэтому в ее доме живут сразу несколько собак и кошка. Дину телеведущая взяла с улицы, и она довольно быстро привыкла к хорошим условиям. Сначала она влюбила в себя мужа звезды «Дома-2», затем «присвоила» себе Анну. А также у нее уже есть огромная фанбаза, которая с удовольствием наблюдает за ее жизнью.

«Ох уж эта Дина, сначала присвоила моего мужа, а потом и мою дочь! Теперь еще и на кумира миллионов претендует», - в шутку пожаловалась певица.

При этом сама Ольга не понимает, когда Дина смогла так привязаться к малышке и по какой причине. Раньше она часто могла показывать зубы, особенно в отношении других собак. Но Анну она не трогает, а только оберегает, как самая настоящая мать. Часто она даже рычит на других питомцев, не подпуская их к ребенку.

Первое время не все фанаты разделяли взгляды Орловой и говорили, что Дина может причинить вред младенцу, когда та не будет этого ожидать. Но сейчас таких недоброжелателей стало намного меньше. Поклонники называют собачку матерью-героиней и часто осыпают ее комплиментами.

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