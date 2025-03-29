Почему Владимир Кузьмин пропустил похороны родного брата: известна причина

29 марта в Москве прошло прощание с младшим братом певца Владимира Кузьмина Александром. Артист оплатил похороны родственника, однако так и не появился на траурной церемонии.

Как пишет mk.ru, Кузьмин не смог приехать на прощание из-за концерта в Уфе, который состоялся накануне. 31 марта исполнитель хита «Две звезды» должен выступить в Челябинске. Возможно, именно плотный график артиста стал причиной его отсутствия.

Однако на похороны пришли все бывшие участники группы «Динамик», вдова Кузьмина-младшего Наталия и дети музыканта: Василий, Сюзанна и Варвара.

На прощании Наталия поблагодарила брата артиста и его супругу Екатерину за то, что оказали помощь в организации похорон.

«Они не оставили меня в беде», — сказала вдова Александра.

Напомним, жена Кузьмина-младшего не может вернуть телефон мужа. Она предполагает, что гаджет могли украсть и просит выйти на связь тех, кто общался с ее мужем в период с 20 по 22 марта.