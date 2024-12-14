Приставы разыскивают рэпера Face* из-за долга в 125 тысяч рублей

Приставы разыскивают рэпера Face* (признан иноагентом на территории РФ) из-за долга в 125 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Еще в октябре 2023 года рэпер Face* (настоящее имя Иван Дрёмин) должен был государству 30 тысяч рублей за непредоставление отчета о деятельности иностранного агента. Спустя год в отношении рэпера возбудили еще три дела по той же статье.

В итоге у Дрёмина* накопились штрафы на 125 тысяч рублей, теперь делом о взыскании долга занимаются судебные приставы.

Отметим, что Face* с 2022 года не живет в России. Он заявил, что больше никогда не вернется в Россию и не будет давать концерты на территории страны.

Ранее мы писали о том, что лидер «Морального кодекса» Мазаев прокомментировал сообщения о долгах перед ФНС.

*Признан иноагентом на территории РФ.