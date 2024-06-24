Опубликовано 24 июня 2024, 17:16
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Приставы разыскивают 45-летнего актера Дмитрия Дюжева
«Звездач»: приставы разыскивают актера Дмитрия Дюжева из-за долгов по ЖКХ.
© Starface.ru
45-летний актер Дмитрий Дюжев попал в список должников. Причиной тому стали долги по ЖКХ.
О том, что Дюжева разыскивают приставы, сообщил Telegram-канал «Звездач».
Источнику известно о двух долгах актера. Первый возник из-за неуплаты за газ, тепло и электроэнергию. Размер задолженности составил 23 тыс. 89 рублей 76 копеек.
Второй долг тоже связан с ЖКХ. Его размер – 21 тыс. 143 рубля 64 копейки. Общий размер долга, который актер должен выплатить приставам, - чуть больше 44 тысяч.
Ранее сообщалось, что фонд юмориста Владимира Винокура проиграл в суде полмиллиона рублей. С него взыскали долг, пени и расходы на оплату госпошлины.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал «Звездач»
Автор:Лилия Караева