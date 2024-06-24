Приставы разыскивают 45-летнего актера Дмитрия Дюжева

45-летний актер Дмитрий Дюжев попал в список должников. Причиной тому стали долги по ЖКХ.

О том, что Дюжева разыскивают приставы, сообщил Telegram-канал «Звездач».

Источнику известно о двух долгах актера. Первый возник из-за неуплаты за газ, тепло и электроэнергию. Размер задолженности составил 23 тыс. 89 рублей 76 копеек.

Второй долг тоже связан с ЖКХ. Его размер – 21 тыс. 143 рубля 64 копейки. Общий размер долга, который актер должен выплатить приставам, - чуть больше 44 тысяч.

Ранее сообщалось, что фонд юмориста Владимира Винокура проиграл в суде полмиллиона рублей. С него взыскали долг, пени и расходы на оплату госпошлины.