Фонд Владимира Винокура проиграл в суде полмиллиона рублей

Суд взыскал с Фонда артиста эстрады Владимира Винокура полмиллиона рублей. Соответствующее постановление было вынесено 17 июня.

Подробности сообщил Telegram-канал «Звездач».

Суд отменил решение Арбитражного суда Москвы от 10 января. В итоге с Фонда взыскали долг и пени в пользу «Московской объединенной энергетической компании».

Размер долга – 396 тыс. 528 рублей 63 копейки. Пени составили 104 тыс. 517 рублей 23 копейки. Также фонд должен оплатить расходы на госпошлину в размере 13 021 рубль.

Решение принял Девятый арбитражный апелляционный суд. Оно вступило в силу в день принятия. На обжалование дается три месяца.

Ранее сообщалось, что певец Александр Розенбаум проиграл суды на 386 тыс. рублей. Эта сумма связана с неуплатой счетов за электроснабжение.