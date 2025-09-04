Приставы пытаются взыскать с Ивана Телегина в пользу Пелагеи 71,6 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Судебные приставы завели исполнительные производства в отношении хоккеиста и бывшего мужа певицы Пелагеи Ивана Телегина. Материалы о задолженности поступили из Никулинского суда Москвы.

Отмечается, что взыскания носят имущественный характер, среди них также есть суммы, которые суд назначил выплатить Пелагее после развода и процесса раздела имущества бывших супругов. Общая сумма долга Телегина составляет 71,6 млн рублей.

Напомним, певица Пелагея развелась с Иваном Телегиным в 2020 году. В суде рассматривался вопрос о разделе совместно-нажитого имущества супругов: апартаментов в элитном комплексе, люксового автомобиля и загородного дома. Кроме того, суд постановил разделить деньги на их общем счете в банке.

