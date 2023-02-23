Приставы пока не подключались: Вере Брежневой дали время закрыть крупный долг в России

Певица Вера Брежнева год как не живет в России – артистка переехала в Европу. Однако в стране, где так успешно сложилась ее карьера, возникла беда.

У Брежневой нашли незакрытую задолженность. Ее размер составляет 193 тыс. рублей.

Долг числится за Верой Киперман – это фамилия бывшего мужа певицы. Как пишет сайт kp.ru, долг свежий. Пока судебные приставы не приняли никаких мер по взысканию: на эту сумму не начислены пени.

За границей Брежнева и ее муж Константин Меладзе владеют виллой в Италии. Их дом находится около озера Гарда. Стоимость недвижимости в этом месте начинается от 800 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что машину актрисы Анастасии Заворотнюк арестовали из-за долга. Судебные приставы запретили любые регистрационные действия с автомобилем.