Приставы открыли исполнительное производство в отношении Эльмана Пашаева, чтобы взыскать 1,2 млн рублей
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С бывшего адвоката взыскивают долг в 1,2 млн рублей. Приставы открыли соответствующее исполнительное производство.
Об этом сообщил Telegram-канал «Светский хроник».
Источник привел скриншот, из которого следует, что производство открыто 25 февраля на основании исполнительного листа. С Пашаева должны взыскать сумму в размере 1 млн 256 тысяч 885 рублей 24 копейки.
Должником указана ОО Международная юридическая компания «Эльман групп». Пашаев был ее генеральным директором.
В настоящее время он сидит в СИЗО и ожидает суда по делу о мошенничестве.
Ранее муж предпринимательницы Елены Блиновской Алексей заявил, что отправился на СВО по рекомендации Пашаева. Тот обещал, что поможет с прекращением уголовного дела и повлияет на изменение меры пресечения жене.