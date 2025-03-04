Приставы открыли исполнительное производство в отношении Эльмана Пашаева, чтобы взыскать 1,2 млн рублей

С бывшего адвоката взыскивают долг в 1,2 млн рублей. Приставы открыли соответствующее исполнительное производство.

Об этом сообщил Telegram-канал «Светский хроник».

Источник привел скриншот, из которого следует, что производство открыто 25 февраля на основании исполнительного листа. С Пашаева должны взыскать сумму в размере 1 млн 256 тысяч 885 рублей 24 копейки.

Должником указана ОО Международная юридическая компания «Эльман групп». Пашаев был ее генеральным директором.

В настоящее время он сидит в СИЗО и ожидает суда по делу о мошенничестве.

Ранее муж предпринимательницы Елены Блиновской Алексей заявил, что отправился на СВО по рекомендации Пашаева. Тот обещал, что поможет с прекращением уголовного дела и повлияет на изменение меры пресечения жене.