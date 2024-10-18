Приставы арестовали счет в банке у советского сценариста Бородянского: он думает, что это из-за дочери

Приставы арестовали счет в банке у советского сценариста Александра Бородянского. Он считает, что это могло произойти из-за дочери.

Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что арест был наложен по запросу московской налоговой. При этом долгов у сценариста нет, пишет источник.

Бородянский связывает арест с долгами дочери, которая не платит за коммунальные услуги. При этом она проживает в квартире, оформленной на кинодеятеля.

Бородянский известен как автор сценариев к фильмам «Афоня», «Мы из джаза», «Курьер» и другим. Некоторое время назад суд взыскал с него квартплату за электричество и газ.

Ранее сообщалось, что адвокаты предпринимателя Елены Блиновской добились снятия ареста с ее автопарка. В частности, ей разрешили продать Lamborghini Urus, чтобы направить деньги на погашение налогового долга.