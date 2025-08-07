«Присоединилась к гламурному эшелону теток»: Фадеев заявил, что Глюкозу перестали воспринимать после брака
Продюсер Максим Фадеев рассказал, что певицу Глюкозу перестали воспринимать, когда она стала вести «гламурный образ жизни» и вышла замуж. По его словам, в тот момент аудитория ушла к другим артистам.
О проекте Глюк'oZa продюсер рассказал в интервью изданию Snob.ru.
Фадеев сообщил, что по замыслу «артиста не должно было быть». Он планировал, что это будет кукла. Однако сделать так не получилось – артисты зарабатывали только на концертах. Поэтому на проекте «Фабрика звезд» пришлось показать лицо певицы.
До этого проект Глюк'oZa существовал благодаря клипам. Производить их было непросто: Фадеев рассказал, что для этих целей создали целую компанию, образы персонажей придумывал лично продюсер. Клипы закончились, когда «Наташу перестали воспринимать», говорит он. Проект предполагал, что Глюк'oZa – «уличная девчонка».
«А Наташа стала вести гламурный образ жизни, вышла замуж за очень богатого чиновника. Обычным людям это неинтересно, поэтому аудитория ушла к другим певцам. А Наташа присоединилась к гламурному эшелону теток в Chanel с сумками Birkin», - сказал Фадеев.
