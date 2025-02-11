Максим Фадеев назвал певицу, знакомство с которой считает большим сожалением. Об этом стало известно из соцсетей.

Продюсер Максим Фадеев устроил на своей страничке в соцсетях рубрику «вопрос-ответ». Один из подписчиков спросил его о том, какое у Фадеева «самое большое сожаление в жизни».

Отвечая на этот вопрос продюсер написал: «Мое знакомство с Н****з».

Журналисты предположили, что скорее всего Фадеев имел ввиду свою бывшую подопечную Наргиз Закирову.

Напомним, Наргиз Закирова в 2019 году разорвала контакт с продюсерским центром Malfa. Она жаловалась на то, что сотрудники компании Фадеева не занимались организацией концертов в крупных городах и всячески мешали ее развитию, ограничивая общение с прессой.

Ранее мы писали о том, что продюсер Максим Фадеев раскрыл детали перезапуска проекта «Глюкоза».