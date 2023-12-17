«Прислушиваюсь к организму»: как себя чувствует актриса Ирина Безрукова после лихорадки Денге

58-летняя актриса Ирина Безрукова решила провести свой отпуск в Таиланде. Но отдых был испорчен серьезной болезнью — звезда подхватила лихорадку Денге. Она рассказала о своем самочувствии на данный момент.

Актриса сейчас находится дома в Москве. Ее самочувствие значительно улучшилось, но она продолжает лечиться.

«Пью иммуномодуляторы, витамины, прислушиваюсь к организму. При возможности стараюсь побольше полежать, поспать и дать возможность телу справиться с такой редкой и непривычной для него задачей», — объяснила она в беседе со StarHit.

Артистка рассказала, что болезнь началась с озноба. Безрукова пришла на массаж и попросила девушку массажистку ее укрыть. После началась небольшая ломота в суставах, и ее температура поднялась до 39,5 градусов.

Специального лечения от лихорадки Денге нет — нужно только пить много воды. Друзья актрисы приносили ей морсы, кокосовую воду. Пять дней Елена ничего не могла есть, она просто принимала препараты из местных растений и электролиты.

Безрукова уже вернулась к работе. Она сыграла в спектакле «Бесконечный апрель» — отзывы о нем тронули артистку. В следующий раз постановку покажут в конце января в Московском Губернском театре.

Ранее мы писали, что лихорадка Денге, как и Зика и Западного Нила, а также малярия регистрируются у россиян, прилетевших из-за границы. Распространение инфекции связано с глобальным изменением климата и расширением эндемичных регионов.