Пришлось занимать деньги у Григорьева-Апполонова: Туриченко рассказал об огромных тратах на свадьбу

Певец Кирилл Туриченко рассказал о том, сколько потратил на свадьбу с Дарьей Тарасовой. Он признался, что торжество не окупилось, однако он не жалеет о прошедшем мероприятии.

Свадьба Туриченко стала большим событием, которое обсуждали не только поклонники, но и звезды шоу-бизнеса. Сам жених поделился, что праздник стоил ему больших денег. Ему даже пришлось просить взаймы у коллеги Андрея Григорьева-Апполонова.

«Игорь Игоревич Матвиенко пришел на свадьбу и сказал: «Вот ребята покупали квартиры, а ты потратил все деньги на свадьбу». А я сказал: «А я хотел погулять и встретиться с друзьями!» Свадьба не окупилась…» - рассказал Кирилл в программе «Тема» на канале RU.TV.

Певец поблагодарил своих друзей, которые помогли ему со свадьбой. Так, они купили для молодоженов торт, а также подарили конверты с деньгами.

Впрочем, нищим после свадьбы Туриченко не остался. После торжества он оплатил путешествие с женой в медовый месяц.

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