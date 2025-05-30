Пришлось забрать накопления из банка: Mia Boyka обеднела из-за скандала с девочкой-квадробером

Певица Mia Boyka рассказала, что из-за скандала с девочкой-квадробером у нее было 5 концертов за 8 месяцев в то время, как обычно мероприятия проходят каждую неделю. Артистка была вынуждена забрать накопления из банка, чтобы содержать команду.

«За 8 месяцев у меня было пять платных мероприятий, концертов. Обычно каждую неделю, каждые выходные. И тут неважно, какой сезон. И практически никакой рекламы», - сообщила певица. Фрагмент интервью приводит StarHit.

Певица уверена: кому-то было выгодно ее «засадить». Сама Mia Boyka считает, что красиво вышла из скандала.

«Все прекрасно понимают, что я вышла очень красиво из этой ситуации. Кому-то это было выгодно, чтобы меня засадить», - размышляет певица.

Ей пришлось забрать накопления из банка, которые лежали под проценты, чтобы платить команде зарплату и содержать ее в надежде на улучшение ситуации.

Напомним, на одном из выступлений артистки на сцену вывели девочку в маске кошки. Mia Boyka осудила ребенка за увлечение – в итоге ее раскритиковали за буллинг.

Ранее певица рассказала о знакомстве с будущим бойфрендом в VIP-зале аэропорта. Личность возлюбленного исполнительница скрывает.