«Познакомились в VIP-зале аэропорта»: Mia Boyka впервые рассказала о бойфренде, которого скрывает

Певица Mia Boyka впервые рассказала о своем новом возлюбленном. Личность бойфренда артистка по-прежнему скрывает, но она поделилась историей их знакомства. Оказалось, что они встретились в VIP-зале аэропорта.

Исполнительница хита «Пикачу» уже несколько месяцев встречается с таинственным мужчиной. В Сети она лишь показывает, как избранник балует ее подарками, при этом о нем самом ничего неизвестно. Поклонники подозревали, что ее покорил сын Александра Маршала, но певица эту информацию не подтверждала.

В шоу «1+1» на «Новом радио» Mia Boyka решила немного приоткрыть завесу тайны и поделилась историей знакомства с возлюбленным. Она отметила – не было ничего необычного. Они просто увиделись в аэропорту.

«Он меня нашел. Познакомились мы в VIP-зале аэропорта. Я летела, он летел, причем разными рейсами. В зале, где я обычно сижу, не включался свет. Я открыла дверь в другую комнатку, смотрю – занято, сидит кто-то», - поделилась певица.

По словам Mia Boyka, сначала она не хотела заходить в зал к мужчине, но она переборола себя и все-таки присоединилась к нему. Незнакомец первым решил с ней заговорить, и так они начали общаться.

Ранее Mia Boyka похвасталась дорогой сумкой, которую ей подарил бойфренд.