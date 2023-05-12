Пришлось вызывать скорую: суд не успел вынести приговор актрисе Наталии Дрожжиной

74-летней актрисе Наталии Дрожжиной стало плохо в Замоскворецком суде, где 12 мая рассматривали дело о хищении наследства артиста Алексея Баталова. Ей вызвали скорую и в итоге не вынесли приговор.

Гособвинение требовало для Дрожжиной 6 лет лишения свободы и штраф в размере 200 тыс. рублей. Супруга артистки Михаила Цивина прокурор счел необходимым посадить на 7 лет со штрафом в 400 тыс.

Заседание суда перенесли – приговор будет озвучен в следующий раз.

Разбирательства по делу о наследстве Баталова длятся несколько лет. Дрожжину и ее мужа обвинили в том, что те подделали документы с помощью нотариуса и переписали имущество на себя.

Дрожжина пропускала некоторые заседания из-за здоровья. За последние годы актриса перенесла инсульты и операции, похудела на 15 кг.