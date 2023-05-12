НАШ ШОУБИЗ
17:04, 12 мая 2023
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Гособвинение запросило реальные сроки для Дрожжиной и Цивина по делу о наследстве Баталова

Гособвинение запросило реальные сроки для Дрожжиной и Цивина по делу о наследстве Баталова

Фото: Lomohov Anatoly/East News

На судебном заседании по делу о хищении наследства актера Алексея Баталова стало известно о реальных сроках, которые запросило гособвинение для актрисы Наталии Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. Речь идет о 6 и 7 годах лишения свободы соответственно.

Как пишет Пятый канал, помимо реальных сроков Дрожжину предложено оштрафовать на 200 тыс. рублей, а Цивина – на 400 тыс.

Нотариуса Дмитрия Бублия могут посадить на 5 лет, также гособвинение потребовало оштрафовать его на 300 тыс. и запретить три года заниматься нотариальной деятельностью.

Обвиняемых предложили арестовать прямо на суде.

На заседании 3 мая похудевшая на 15 кг Дрожжина не взглянула в сторону мужа. Она впервые за долгое время посетила процесс.

Напомним, пару обвиняют в незаконном завладении имуществом Баталова. Судебные споры с родственниками покойного актера длятся несколько лет.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Пятый канал
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