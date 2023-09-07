Пришлось вызывать бригаду: исхудавший Шуфутинский две недели не мог плавать в бассейне

Певец Михаил Шуфутинский рассказал, что у него случились неприятности с бассейном. Из-за этого артист две недели не плавал, что его сильно огорчает. Об этом сообщает mk.ru.

Знаменитость появился на светском мероприятии заметно похудевшим. Он рассказал, что старается много плавать, чтобы держать себя в форме. Правда, последние две недели заниматься любимым делом он не мог, с бассейном произошло ЧП – он сильно загрязнился. Пришлось вызвать бригаду и чистить все.

«Уже два или три года этого не делали. Специальные люди сначала слили всю воду, а потом залили его какой-то химией. В результате образовался какой-то зеленый слой. Я удивился: не думал, что мой бассейн такой грязный», – признался знаменитость.

Шуфутинский говорит, что теперь у него в бассейне чистейшая вода. Мужчина плавает по 30-40 минут в день, но после ночных мероприятий иногда позволяет себе отдохнуть. Журналисты поинтересовались, плавает ли вместе с ним молодая жена.

«Нет. Я с супругой делаю совсем другие вещи», – коротко ответил певец.

Ранее мы писали о том, как Михаил Шуфутинский прокомментировал свадьбу внука и израильской блогерши. Корреспонденты портала «Страсти» пообщались со звездой на премьере фильма. Он рассказал не только о торжестве, но и высказался о своей невестке.