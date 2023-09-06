Михаил Шуфутинский прокомментировал свадьбу внука и израильской блогерши

Певец Михаил Шуфутинский высказался о свадьбе 23-летнего внука Ноя и популярной в Израиле блогерши Ахувы Махгерефт. Эксклюзивный комментарий приводит сайт «Страсти».

Артист посетил премьеру фильма «У людей так бывает» в кинотеатре Художественный. Журналисты поинтересовались у музыканта о свадьбе внука и его избраннице.

Шуфутинский признался, что не был на церемонии, находился в тот момент в столице.

«На свадьбе я не был, выступал в Москве, поэтому не смог полететь», - сказал Шуфутинский.

Говоря о супруге Ноя, исполнитель отметил: «Невестка чудесная. Она еще пока студентка, учится в университете».

Напомним, свадьба внука Шуфутинского и израильской блогерши состоялась 5 сентября. Пара познакомилась 3,5 года назад в США, затем переехала в Израиль. Внук певца – Ной Шуфутински – исполняет рэп, записывает песни на разных языках, в том числе на русском.