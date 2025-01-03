Пришлось вбивать булавки в порог: Дима Билан раскрыл, как спасался от приворота

Дима Билан признался, что сталкивался с приворотом и рассказал, как от него спасался.

По словам артиста, он неоднократно находил у себя дома необычные вещи, которые считал магическими «подкладами».

Билан признался, что однажды почувствовал себя странно, так как ощутил нездоровую привязанность к человеку. Тогда он понял, что может быть подвергнутым чарам любовного приворота.

Певец был сильно обеспокоен своим состоянием, из-за чего обратился за помощью к специалистам в данной сфере. После чего Билану пришлось вбивать булавки в порог своего дома, чтобы защититься от воздействия приворота. Вместе с этим он приговаривал в своей голове: «Сюда не зайдет тот, кто не должен заходить».

Артист заверил, что не может говорить точно о произошедшем, так как доказательств никаких не было, но он чувствовал, что одна знакомая могла сделать на него приворот. А через некоторое время, когда та самая девушка снова захотела войти, у нее не получилось, так как она будто бы не могла пройти через невидимую дверь.

«Жил я как-то в квартире съемной. И помню, у меня любовь была, но уже переходящая в какой-то фанатизм. Я понимал, что мне надо просто уходить. Заканчивать эти отношения», — вспоминал певец в беседе с Владом Череватым в шоу «Без масок».

Кроме того, Билан подчеркнул, что верит в сглазы и порчу, поэтому он специально приглашал батюшку, чтобы тот освятил дом.

Ранее мы писали о том, что Дима Билан сделал редкое фото с родителями на дне рождения.