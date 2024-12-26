НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 26 декабря 2024, 16:45
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«Какие скромные»: Дима Билан сделал редкое фото с родителями на дне рождения

Билан снялся с родителями в день рождения и назвал редкими гостями на праздниках.
«Какие скромные»: Дима Билан сделал редкое фото с родителями на дне рождения

© Starface.ru

Певец Дима Билан сделал фото с родителями на дне рождения. В Сети отметили их скромность и увидели схожесть артиста с отцом.

Билан опубликовал фото с семьей в личном блоге.

Артист подписал: «Самые редкие гости на таких праздниках, мои родители - Николай Михайлович и Нина Дмитриевна. Какое же счастье было чувствовать вашу любовь и поддержку в этот день, спасибо, что были рядом со мной и с моими друзьями».

Отец и мать певца в день рождения сына оделись в черные наряды, как и сам Билан. У отца и сына были похожие воротники на пиджаках из атласа. Мама певца выглядела просто: без прически и с неброским макияжем.

«Какие скромные родители», «Как же Дмитрий на папу похож», «Светлые, приятные люди», «Прекрасные родители», «Дмитрий, ваши родители излучают скромную красоту», «Красивая и благородная семья», - писали интернет-пользователи.

Ранее сообщалось, что Дима Билан праздновал 43-й день рождения в особняке XVIII века. На празднике был торт в виде цветка стоимостью до 500 тыс. рублей.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Дима Билан
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