46-летний фигурист Роман Костомаров перенес повторный инсульт

Вчера стало известно о критическом состоянии Романа Костомарова. Врачам удалось остановить некроз, однако у него появились серьезные проблемы с внутренними органами. На фоне сепсиса произошел отек мозга и инсульт, а также ему диагностировали вторичный менингит. Теперь же по информации источника РЕН ТВ фигурист во второй раз перенес кровоизлияние в мозг.

Второй инсульт произошел ночью 21 февраля. Костомаров продолжает находиться в реанимации в крайне тяжелом состоянии, и врачи делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

«Роман Костомаров провел минувшую ночь в реанимации — 46-летний фигурист перенес еще один инсульт. Он попробовал плазмаферез (очистку крови) из-за развившегося сепсиса», - сообщил источник издания.

Отметим, что близкие и родные Романа предпочитают никак не комментировать его состояние. На связь с прессой не выходит и его супруга Оксана Домнина, которая уже больше месяца проводит все время в «Коммунарке» рядом с мужем. Татьяна Тарасова, услышав об инсульте фигуриста, оказалась в полнейшем шоке. Она заявила, что не знает о том, что действительно сейчас происходит в больнице, но надеется, что спортсмен вскоре все-таки сможет поправиться.

На данный момент все поклонники, коллеги и близкие Костомарова молятся за его выздоровление.

Ранее ясновидящая заявила, что Роману Костомарову сможет помочь только нетрадиционная медицина.