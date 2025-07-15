«Пришлось убегать от него огородами»: Анфиса Чехова рассказала о свиданиях с судимым и женатым

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что познакомилась в Сети с судимым. Ее слова передает NEWS.ru.

Анфиса Чехова рассказала, что пользовалась сайтами знакомств два раза и ее опыт оказался неудачным. В первый раз телеведущая пошла на свидание к человеку с судимостью, от которого ей чудом удалось сбежать.

«Он не хотел меня отпускать, поехал со мной, и мне пришлось убегать от него огородами, отсиживаться в кустах в поисках такси», — призналась знаменитость.

Во второй раз она познакомилась с женатым мужчиной, который не искал серьезных отношений.

«Я встретилась с мужчиной, который повез меня в ресторан и радостно сообщил, что он женат и ищет себе любовницу», — рассказала Анфиса.

После неудач Чехова отказалась от сайтов знакомств. При этом она не отрицает, что в Сети действительно можно найти любовь. Многие ее знакомые обрели личное счастье благодаря специализированным сайтам.

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