«Ей комфортно в этих отношениях»: Анфиса Чехова высказалась о проблемах в браке Чумакова и Ковальчук

Телеведущая Анфиса Чехова высказалась о слухах про проблемы в браке артистов Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук. По мнению знаменитости, певица не является жертвой, а ее муж вовсе не абьюзер. Об этом она сообщила в личном Telegram-канале.

Долгое время Ковальчук и Чумаков считались одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Однако мнение многих поклонников изменилось после того, как супруги дали скандальное интервью, в котором артист раскрыл детали их знакомства. После этого фанаты стали подозревать Алексея в изменах и психологическом насилии. Впрочем, многие звезды встали на его сторону.

Анфиса Чехова отметила, что не видит никаких проблем в браке Чумакова и Ковальчук. По ее мнению, у них здоровые отношения, в которых партнеры уважают друг друга и доверяют.

«Сейчас принято «хейтить» эту пару: говорить, что Алексей - абьюзер, Юля - жертва, которая себя не ценит. Но, честно говоря, я вижу психологически зрелую девушку, делающую осознанный выбор. Ей комфортно в этих отношениях - никакой жертвенности я не наблюдаю», - высказалась телеведущая.

Ранее Анфиса Чехова призналась, что перестала редактировать свои фотографии.