Пришлось страдать физически: Николай Басков рассказал о проблемах в начале карьеры
Певец Николай Басков рассказал о проблемах с кожей из-за грима.
Николай Басков рассказал о проблемах с кожей в начале карьеры. Все дело было в гриме. Об этом сообщается на сайте Пятого канала.
Российский певец разоткровенничался в разговоре с журналистами на вечеринке, посвященной грядущей Церемонии вручения Премии телеканала RU.TV.
«Могу сказать, так как начинал свою карьеру в оперном театре, я столкнулся с косметологом еще в 19 лет», — рассказал певец.
По его словам, на пути к популярности пришлось страдать не только морально, но и физически.
«Тогда были такие краски, которыми нас красили при выходе на сцену, что было раздражение огромное все время после», — подчеркнул Басков.
Он добавил, что в его ранние годы карьеры не было такой косметики, которая используется сейчас.
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