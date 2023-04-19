Пришлось страдать физически: Николай Басков рассказал о проблемах в начале карьеры

Николай Басков рассказал о проблемах с кожей в начале карьеры. Все дело было в гриме. Об этом сообщается на сайте Пятого канала.

Российский певец разоткровенничался в разговоре с журналистами на вечеринке, посвященной грядущей Церемонии вручения Премии телеканала RU.TV.

«Могу сказать, так как начинал свою карьеру в оперном театре, я столкнулся с косметологом еще в 19 лет», — рассказал певец.

По его словам, на пути к популярности пришлось страдать не только морально, но и физически.

«Тогда были такие краски, которыми нас красили при выходе на сцену, что было раздражение огромное все время после», — подчеркнул Басков.

Он добавил, что в его ранние годы карьеры не было такой косметики, которая используется сейчас.