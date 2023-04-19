Медикаменты не помогают: Ирина Дубцова стала жертвой экологических катаклизмов

Певица Ирина Дубцова рассказала о необычной аллергической реакции, появившейся у неё после смерти отца.

Исполнительница призналась, что внезапно заметила у себя ужасную аллергию на растительную пыльцу. Что удивительно, до трагических событий в её семье аллергия ни разу не проявлялась. Артистка считает, что странные изменения в организме стали следствием ряда природных экологических катаклизмов.

«В 2011 году не стало моего папы, Царствие небесное. Это было зимой, в его день рождения. Годом ранее, если вы помните, был смог. Это повлияло очень сильно на окружающую среду. А в 2012 году весной деревья как раз дали аномальный выброс пыльцы», – рассказала музыкант изданию «Звук».

По словам Дубцовой, аллергия настолько мучительная, что никакие медикаменты не помогают. Поэтому единственным спасением от недуга зачастую является переезд. Любопытно, что с очень похожими симптомами через какое-то время столкнулся и сын певицы Артём.