«Пришлось столкнуться с физическим насилием»: Наталья Подольская рассказала о травле со стороны учителя музыки

Наталья Подольская откровенно заговорила о травле со стороны педагога.

Накануне артистка призналась в своих социальных сетях, что учитель по музыке к ней относилась необъективно. По словам Натальи, педагог даже применял физическую силу: мог ударить линейкой по пальцам или дернуть за волосы.

Подольская заявила, что не может молчать, когда сталкивается с несправедливостью. Певица удивилась, когда она увидела комментарии своих поклонников. Оказалось, что многие ее слушатели сталкивались с абьюзом со стороны педагогов.

«Прочитав комментарии к тому посту, я просто ужаснулась, скольким людям пришлось столкнуться с физическим насилием от своих учителей. Я слышала, что активно шли разговоры о том, чтобы внести в Госдуму законопроект об административной ответственности за буллинг и брань учеников в школе, в том числе и в адрес педагогов» - поделилась Наталья.

Подольская все же подчеркнула, что учителей тоже нужно наказывать из-за жестокого и холодного обращения с детьми. По словам Натальи, она лично переживает за своих детей, за которых всегда готова заступиться.

«Считаю, за проявление жестокости и буллинг учителей тоже надо наказывать. К сожалению, это сегодня случается сплошь и рядом, и мне даже представить страшно, на что буду способна я, если узнаю, что кто-то хоть пальцем тронул моих сыновей или сказал в их адрес что-то грубое и унизительное», — порассуждала 43-летняя Подольская с представителями прессы.

Ранее мы писали о том, что Наталья Подольская рассказала, как едва не потеряла ребенка.