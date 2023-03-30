Пришлось снизить требования: после скандала с Меладзе Джанабаева лишилась больших гонораров

После скандальных высказываний на концерте в Дубае Валерий Меладзе окончательно «похоронил» карьеру в России. Все запланированные выступления стали резко отменяться, а его жене пришлось менять райдер и нещадно вычеркивать из него позиции, лишь бы не лишиться последней работы. На днях Альбина Джанабаева представила новые условия для своих появлений на сцене, и они довольно скромны. Данные предоставил Телеграм-канал SHOT.

Теперь 43-летняя экс-солистка «ВИА Гры» готова петь перед зрителями всего за 830 тысяч рублей, хотя раньше ценник не падал ниже миллиона точно. Также заказчики должны обязательно предоставлять ей охрану, мясную и рыбную нарезки, овощи, фрукты и чай. Еще одним условием является наличие туалетной комнаты рядом с гримеркой. В общем-то, и все.

Отметим, что Альбина предпочитает никак не комментировать происходящее в их семье, а также поведение супруга. Однако поклонники переживают, что артистка весьма непросто переживает этот непростой период в своей жизни. Недавно она впервые прервала молчание и сообщила, что вопреки всем слухам находится в Москве. Она призвала поклонников простить ее мужа и дать ему второй шанс.

Ранее Альбина Джанабаева опубликовала новое фото в Сети и удивила фанатов новым имиджем.