«Минус 15 лет»: исчезнувшая Альбина Джанабаева удивила поклонников новым имиджем

В последнее время все внимание публики приковано к братьям Меладзе. Поговаривают, Константин больше года назад вместе с супругой уехал в Италию и строит новую жизнь. Мужчина перестал выходить на связь и пользоваться социальными сетями, вот почему о нем сейчас мало новостей. А вот его родственник Валерий постоянно находится на слуху, и виной всему провокационное поведение в медийном пространстве. После очередной выходки артиста началась массовая отмена его концертов. Кроме того, по Сети ходили слухи и о расставании Меладзе с Джанабаевой, которая уже два месяца не появлялась в личном блоге. Сегодня Альбина вышла на связь и очень удивила поклонников новым образом.

Так, знаменитость поделилась фотографиями, на которых она предстала в молодежном образе. Возлюбленная Меладзе надела спортивный костюм и черную кепку. Публикацию певица подписала весьма интригующе: «Не будь жмотом — дай человеку второй шанс. Не будь идиотом — никогда не давай третий». Об этом пишет издание «7Дней.ru».

К слову, фоловеры с восторгом отреагировали на новый имидж Альбины и отметили ее помолодевший вид. «Классный образ. Лук на минус 10-15 лет», — высказались пользователи Сети.

Ранее Михаил Шахназаров раскритиковал Меладзе из-за продвижения «оравы безголосых девушек легкого поведения». Журналист считает, что братья опошлили своими действиями отечественную эстраду. Подробности читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой 73-летняя Алла Пугачева вновь поругалась с коллегой и угодила в крупный скандал. Инцидент произошел между ней и Ларисой Рубальской. В новом интервью поэтесса поделилась деталями инцидента.