«Пришлось прогибаться»: Юлия Ковальчук рассказала о ссорах с мужем Алексеем Чумаковым

Певица Юлия Ковальчук раскрыла подробности отношений с мужем Алексеем Чумаковым. По ее словам, в первые годы брака они много ругались, так как артистке приходилось «прогибаться» под супруга и прислушиваться к его мнению. Об этом она рассказала в шоу «Злые языки».

Ковальчук отметила – им с супругом потребовалось много лет, чтобы притереться друг к другу. Главная проблема заключалась в том, что и Юлия, и Алексей не желали уступать первенство в отношениях. Однако певица понимала, что ей необходимо в некоторых моментах быть слабой.

«Мы ругались, но не оскорбляя друг друга. Я была самодостаточная артистка, девушка, рядом со мной такой же самодостаточный самец-мужик. И мне вдруг пришлось прогибаться под мужчину и признавать его правоту. Мне тяжело это давалось», - поделилась Юлия.

Несмотря на слухи о проблемах в браке, певица заверила, что у них с Чумаковым сейчас все хорошо. С годами не пропала и страсть в отношениях звезд. Ковальчук считает, что без этого невозможно сохранять союз на протяжении долгого времени. Юлия призналась, что практически на первом свидании провела ночь вместе с Алексеем, так как им нужно было проверить совместимость.

Напомним, что поклонники начали сомневаться в семейной идиллии после интервью, в котором Чумаков рассказал о знакомстве с женой. Пользователям не понравилось его выражение, что он провел с Юлией ночь «с последствиями».

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