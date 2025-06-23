Певица Юлия Ковальчук рассказала, почему брала паузу в карьере

После продолжительного перерыва Юлия Ковальчук дала сольный концерт в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», где поделилась творческими планами и рассказала о жизни вне сцены.

Открыв концерт хитом «Между нами», певица призналась: «25 лет в шоу-бизнесе — лучшая школа». Долгое отсутствие она объяснила семейными заботами — воспитанием дочери Алисы и поддержкой мужа Алексея Чумакова.

«Я полностью погрузилась в организацию Лешиных концертов. Речки подтекали, времени не хватало. При этом я все равно снималась, работала, но не в том объеме, в котором хотела бы», – поделилась звезда.

Оказалось, что уже восемь лет Юлия успешно работает как продюсер.

«Меня сложно обмануть – я знаю и сцену, и закулисье. И плюс ко всему, никто, как я, не отдастся этому на 100%, потому что мне хочется, чтобы у него и у меня все было максимально круто», – объяснила Ковальчук.

Главным музыкальным событием стала презентация трека с непростой историей. Она была написана 3-4 года назад, но из-за различных событий ее премьеру пришлось отложить.

«Напевать людям песню про армагеддон, хоть и с любовным смыслом, было неуместно. На мой взгляд, сейчас в душе у всех потеплело, и как будто бы людям, наоборот, захотелось чего-то легкого, танцевального. За это время мы ее немножечко переработали, аранжировочку освежили, но контекст не изменился: это история о любви "до конца света"», – рассказала певица в эфире «Авторадио».

Юлия также анонсировала готовый альбом, отметив, что хочет вернуть моду на полноформатные релизы. А еще Ковальчук тепло вспомнила годы в группе «Блестящие».

Завершив выступление хитом «Любовь и самбука», певица пообещала осенний сольный концерт.