«Пришлось признаться»: Саша Савельева пыталась скрыть от мужа связь с другом

Певица Саша Савельева рассказала о недавней связи с другом. Кто именно это был, не говорится.

Артистка обратилась к мужчине, чтобы подготовить подарок мужу, актеру Кириллу Сафронову, на пятилетие свадьбы.

«От Кирилла пыталась скрыть до последнего, договорилась с другом…, чтобы было «не подкопаться…, но мой мудрый муж почти сразу догадался, что мы делали на самом деле…», - рассказала певица.

«В итоге мне пришлось признаться», - подытожила Савельева.

Сафронов подключился к подготовке подарка и вместе с другом было снято «чудесное видео». Втроем они подготовили небольшой клип о жизни певицы с актером.

Ранее Савельева рассказывала о депривации сна из-за недоношенного ребенка от Сафронова.