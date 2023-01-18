«Пришлось признаться»: Саша Савельева пыталась скрыть от мужа связь с другом
«Договорилась с другом»: Саша Савельева подготовила сюрприз мужу на пятилетие свадьбы.
Фото: Антон Купцов/ MainPeople/ Starface.ru
Певица Саша Савельева рассказала о недавней связи с другом. Кто именно это был, не говорится.
Артистка обратилась к мужчине, чтобы подготовить подарок мужу, актеру Кириллу Сафронову, на пятилетие свадьбы.
«От Кирилла пыталась скрыть до последнего, договорилась с другом…, чтобы было «не подкопаться…, но мой мудрый муж почти сразу догадался, что мы делали на самом деле…», - рассказала певица.
«В итоге мне пришлось признаться», - подытожила Савельева.
Сафронов подключился к подготовке подарка и вместе с другом было снято «чудесное видео». Втроем они подготовили небольшой клип о жизни певицы с актером.
Ранее Савельева рассказывала о депривации сна из-за недоношенного ребенка от Сафронова.