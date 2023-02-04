Пришлось прибегнуть к срочной операции: что Бьянка наделала с телом

На днях интернет пестрел новостями о том, что певица Бьянка сделала урезание желудка или липосакцию. Однако сложная операцию заключалась к другом.

По словам певицы, хирургическое вмешательство было связано с ее болезнью, а не с улучшением внешнего вида. Однако Бьянка призналась, что потом сделала губы и выразительные скулы в той же клинике.

Бьянка добавила, что старательно лечит желудок и соблюдает строгую диету. Также артистка ищет причины аллергии, вызвавшей у нее опухоль лица. Приходится пить гормональные таблетки.

Ранее мы писали, что располневшая Бьянка перестала самостоятельно ходить после операции.