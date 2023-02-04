10:58, 04 февраля 2023
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Пришлось прибегнуть к срочной операции: что Бьянка наделала с телом
Располневшая Бьянка пережила серьезную операцию и на радостях сделала губы.
Фото: freepik
На днях интернет пестрел новостями о том, что певица Бьянка сделала урезание желудка или липосакцию. Однако сложная операцию заключалась к другом.
По словам певицы, хирургическое вмешательство было связано с ее болезнью, а не с улучшением внешнего вида. Однако Бьянка призналась, что потом сделала губы и выразительные скулы в той же клинике.
Бьянка добавила, что старательно лечит желудок и соблюдает строгую диету. Также артистка ищет причины аллергии, вызвавшей у нее опухоль лица. Приходится пить гормональные таблетки.
Ранее мы писали, что располневшая Бьянка перестала самостоятельно ходить после операции.
Источник фото:freepik
Источник:Starhit
Автор:Галина СьюТеги:
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