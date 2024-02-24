Пришлось отменить концерты: певица Алена Свиридова сообщила о серьезной болезни

Алена Свиридова сообщила о переносе своих концертов вслед за певицей Zivert. Артистка призналась, что серьезно заболела.

Певица должна была выступить 24 февраля в Академ Джаз Клубе, но артистка перенесла выступление на 10 марта. Все планы исполнительницы нарушила серьезная болезнь — трахеит. На своей странице в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) она показала фото, на котором лежит под капельницей.

«Зверский кашель, насморк и несмыкание связок делают пение невозможным», — рассказала Свиридова.

Отметим, что трахеит — это острая инфекция дыхательных путей, которая вызывает воспаление трахеи.

Свиридова извинилась перед своими поклонниками за перенос мероприятия.

Ранее певица Zivert отменила выступления до осени 2024 года из-за сильных болей в спине. Артистку беспокоит остеохондроз позвоночника. Впервые недуг был выявлен в 2022 году, однако за два года состояние певицы только ухудшилось. На данный момент болезнь перешла в острую фазу: знаменитость испытывает сильные боли в спине, которые не позволяют ей исполнять номера.