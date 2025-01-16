«Пришлось ложиться под нож»: Ягудин честно рассказал о проблемах со здоровьем

44-летний фигурист Алексей Ягудин до сих пор выходит на лед, правда, в основном в качестве телеведущего. Олимпийский чемпион старается следить за здоровьем, чтобы продолжать работать. Полгода назад ему пришлось перенести операцию.

Здоровье спортсменов зачастую начинает их подводить с возрастом из-за изнурительных многолетних тренировок. Алексей Ягудин не стал исключением. Полтора года назад он перенес операции на обеих коленках: после изнурительных тренировок они стали невыносимо болеть. Долгое время фигурист жил на таблетках и решил положить этому конец.

«Пришлось ложиться под нож, другого выхода не было, либо заканчивать кататься. А заканчивать не хочется — я получаю огромное удовольствие от своей работы на льду», — признался он в разговоре с Леди Mail.

Алексей и его супруга, фигуристка Татьяна Тотьямина, возможно, по этой причине не хотят, чтобы их дочери занимались большим спортом. В воспитании детей они ставят упор на образовании, чтобы девочки выросли умными и интеллигентными. Это поможет им найти свое место в жизни, заявил Ягудин.

Фигурист женился на Татьяне в 2016 году. До этого они не были расписаны, но стали родителями двух дочерей — Елизаветы и Мишель.

Ранее Яна Рудковская показала редкое совместное фото Ягудина и Плющенко.