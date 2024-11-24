«Невозможное возможно»: Яна Рудковская показала редкое совместное фото Ягудина и Плющенко

Продюсер Яна Рудковская намекнула на примирение многолетних соперников, олимпийских чемпионов по фигурному катанию Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.

В своем Telegram-канале жена Плющенко опубликовала фотографию, на которой спортсмены запечатлены вместе. При этом оба улыбались друг другу.

«Фото из серии невозможное возможно. Заклятые «друзья» Алексей Ягудин и Евгений Плющенко что-то мило обсуждают на этапе Гран -При в Питере. И?» - подписала пост Рудковская.