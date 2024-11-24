«Невозможное возможно»: Яна Рудковская показала редкое совместное фото Ягудина и Плющенко
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Продюсер Яна Рудковская намекнула на примирение многолетних соперников, олимпийских чемпионов по фигурному катанию Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.
В своем Telegram-канале жена Плющенко опубликовала фотографию, на которой спортсмены запечатлены вместе. При этом оба улыбались друг другу.
«Фото из серии невозможное возможно. Заклятые «друзья» Алексей Ягудин и Евгений Плющенко что-то мило обсуждают на этапе Гран -При в Питере. И?» - подписала пост Рудковская.
В Санкт-Петербурге 23 и 24 ноября проходит пятый этап Гран-при России по фигурному катанию.
Напомним, в 2002 году Алексей Ягудин одержал победу в мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх, обойдя Евгения Плющенко. При этом Плющенко является рекордсменом по количеству наград среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания. Также Плющенко десять раз становился чемпионом России, а Ягудин – ни разу. Личная неприязнь между фигуристами началась еще в детстве, когда они занимались у одного тренера.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов устроить соревнования с Алексеем Ягудиным за 10 миллионов рублей.