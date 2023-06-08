«Пришлось идти к психологу»: молодая жена Николаева заговорила о проблемах в браке с артистом

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев считаются самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. За годы брака они успели стать счастливыми родителями, но, несмотря на это, журналисты продолжают пророчить им развод и многочисленные измены со стороны мужчины. Юлия уверяет: в отношении с супругом у них никогда не было кризисов, а вот сама она успела пережить непростой период.

Как выяснилось, в недавнем прошлом на знаменитость навалилось множество проблем. Смерть бабушки, болезнь родителей, выпускные экзамены — со всем этим возлюбленная Николаева не могла справиться самостоятельно. Вот почему ей пришлось обратиться за помощью к психологу.

«Вообще ничего не успевала и тогда захандрила. Не спала месяц. Пришлось идти к психологу, она очень помогла», — цитирует «7Дней.ru» слова певицы.

Ранее 40-летняя Юлия сделала страшное заявление. Знаменитость произнесла: «Заболела раком». Полное высказывание артистки читайте в этой статье.

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