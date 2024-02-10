«Пришло время приоткрыть завесу тайны»: Сергей Жуков рассказал о скандалах внутри группы «Руки Вверх!»

В октябре в прокат выйдет первый художественный фильм о группе «Руки Вверх!». Солист группы Сергей Жуков в беседе с Пятым каналом поделился подробностями о картине.

Артист признался, что ему пришлось переступать через себя, чтобы согласиться снять кино, в котором показано, какие страсти кипели внутри коллектива.

«Это вообще бомба замедленного действия для страны, потому что, если подумать, группа ни разу не была заявлена ни в одном скандале», — отметил певец.

Кроме того, Сергей Жуков вспомнил, что за почти 30-летнее существование группы было немало разборок и пугающих случаев.

«Мы тоже работали под „крышей“, были разборки, но об этом никто и никогда не говорил. Может быть, пришло время приоткрыть завесу тайны», — заявил артист.

Также Сергей Жуков сейчас работает над созданием второго сезона сериала «Плакса». В нем он выступит в качестве сценариста. Главную роль в сериале играет дочь Сергея Жукова Ника.

Ранее мы писали о том, что Сергей Жуков станет музыкальным наставником для молодых артистов в шоу «Новая Фабрика звезд» на ТНТ.