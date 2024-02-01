«Пришло ощущение, что я сирота»: Елена Яковлева рассказала о горе в семье

Актриса Елена Яковлева впервые рассказала о том, что похоронила обоих родителей. Сначала скончалась ее мама, а следом умер и отец. И из-за этого она начала чувствовать себя сиротой.

Потерю родных звезда «Интердевочки» переживает довольно тяжело. Несмотря на то, что прошло уже два года со смерти матери, она до сих пор не может до конца оправиться. Отметим, что Яковлева была очень близка с родителями и всегда упоминала их на публике.

«Я еще не пережила это. Мамы нет два года, папы - год. И только совсем недавно пришло ощущение, что я сирота. То есть сначала этого не понимаешь», - поделилась Елена с «Караваном историй».

По признанию актрисы, справляться с горем ей помогает работа, но все равно раз за разом ее мысли обращаются к прошлому. Пока она не представляет, как сможет спокойно жить, зная о том, что ее родителей больше нет. Но понимает, что ни в коем случае нельзя опускать руки.

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