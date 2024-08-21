Пришли без приглашения: Волочкова и Сергей Зверев залезли в карету на Неделе моды

Балерина Анастасия Волочкова и стилист Сергей Зверев побывали на Неделе российской моды в Екатеринбурге и удивили публику. Как сообщает «Экспресс газета», артистка и ее друг посетили мероприятие без приглашения и даже вышли на подиум.

Присутствующие якобы были не очень рады появлению пары. Анастасия и Сергей примерили пестрые черно-золотые образы и много фотографировались. Когда они заметили золотую карету, то тут же залезли внутрь и стали снимать видео для соцсетей. После они поделились контентом с подписчиками, которые в шоке от поведения звезд. Но нашлись и те, кто поддержал артистов.