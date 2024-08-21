Пришли без приглашения: Волочкова и Сергей Зверев залезли в карету на Неделе моды
© Kashaev Pavel/East News
Балерина Анастасия Волочкова и стилист Сергей Зверев побывали на Неделе российской моды в Екатеринбурге и удивили публику. Как сообщает «Экспресс газета», артистка и ее друг посетили мероприятие без приглашения и даже вышли на подиум.
Присутствующие якобы были не очень рады появлению пары. Анастасия и Сергей примерили пестрые черно-золотые образы и много фотографировались. Когда они заметили золотую карету, то тут же залезли внутрь и стали снимать видео для соцсетей. После они поделились контентом с подписчиками, которые в шоке от поведения звезд. Но нашлись и те, кто поддержал артистов.
«Когда рулит Король шоу-бизнеса», – написала звезда.
Защитники Волочковой уверены, что без ее участия о Неделе российской моды в Екатеринбурге почти никто бы не говорил.
Напомним, что на показе Волочкова вышла на подиум во время паузы, хотя ее появление заявлено не было. Танцовщица без тени смущения начала дефилировать перед удивленными гостями и позировать фотографам, привлекая к себе внимание. Она попросила окружающих поддержать ее аплодисментами, но в зале раздались редкие хлопки. Тогда блондинка сделала балетный поклон и гордо ушла.
Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин в беседе с сайтом «Страсти» высказался о новом возлюбленном Анастасии Волочковой.