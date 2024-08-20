Прохор Шаляпин высказался о новых отношениях Анастасии Волочковой. Об этом стало известно «Страстям».

Накануне балерина Анастасия Волочкова в очередной раз похвасталась новым мужчиной. Знаменитость не спешит раскрывать личность возлюбленного, но в Сети уже предполагают, что молодой человек работает продавцом люстр.

Как рассказал «Страстям» близкий друг Волочковой, Прохор Шаляпин, балерина всегда окружена мужским вниманием.

«Анастасия Волочкова абсолютно счастливый и успешный человек, и конечно же, главный ее фаворит, муж — это сцена. А что касается противоположного пола, то Настя всегда была окружена огромным количеством мужчин, которые о ней мечтают и бредят», — рассказал он.

Шаляпин добавил, что некоторые ухажеры балерины встречаются с ней ради хайпа и повышенного внимания, однако про нового молодого человека Волочковой сказать такого он не может.

«Я ничего не знаю про нового ухажера. У нас с ней очень теплые отношения, мы искренне друг к другу относимся, любим, ценим друг друга. Я самый надежный ее друг на века», — заявил певец.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова вышла вне очереди на подиум модного показа.