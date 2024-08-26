Пришла в прозрачном платье: 38-летняя Елизавета Боярская удивила образом на фестивале

38-летняя актриса Елизавета Боярская посетила фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» в Калининграде. Артистка удивила публику откровенным образом. Издание Woman.ru опубликовало кадры с мероприятия.

25 августа в Калининграде состоялась церемония закрытия XI фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», гостьей которого стала Елизавета Боярская. Актриса выбрала для мероприятия откровенный образ: она появилась на красной дорожке в черном платье длины макси из прозрачного кружева с разрезом, поверх которого надела бордовый пиджак. Дочь актера Михаила Боярского дополнила наряд лаковыми лодочками, серьгами и клатчем. Знаменитости также сделали макияж с черными стрелками и гладкий пучок.

Напомним, «Короче» — фестиваль короткометражного и дебютного кино, который ежегодно проходит в конце августа в Калининграде. Задача мероприятия — представить зрителям, индустрии и кинорынку новые имена, режиссеров и креативные группы, которые работают как в коротком, так и в полном метре. В 2024 году фестиваль проходил с 20 по 24 августа.

На мероприятии также присутствовали народная артистка России Ирина Розанова, которая была ведущей церемонии закрытия фестиваля, режиссер Алексей Учитель, телеведущая Светлана Бондарчук с мужем, дизайнером Сергеем Харченко, который представил свою короткометражную картину «Идеальная пара» с Агатой Муцениеце, Никитой Тарасовым и Дарьей Мороз в ролях.

Ранее мы писали о том, что Елизавета Боярская покорила фестиваль «Короче» в Калининграде платьем с жемчугом за 640 тыс. рублей.