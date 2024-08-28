Елена Блиновская отпраздновала 43-летие в СИЗО и написала картину по этому поводу

Член ОНК Москвы Мария Ботова посетила в СИЗО предпринимательницу Елену Блиновскую и рассказала, что та рисует картины в СИЗО. Одна из ее свежих работ – натюрморт с цветами.

Подробности приводит ТАСС.

Блиновская отметила 43-летие в СИЗО «Печатники». День рождения у обвиняемой 25 августа. Общественники были у Елены 27 числа.

По словам Ботовой, Блиновская встретила с улыбкой, она была в «нарядном платье».

«Досуг в камере, где с ней соседствуют еще две арестантки, Блиновская сейчас проводит, рисуя картины», - сообщила агентству член ОНК.

Напомним, Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась уехать из РФ. С января 2024-го она находится в СИЗО. Стало известно, что предпринимательница подала кассационную жалобу, требуя признать невиновной в преступлениях на 1,1 млрд рублей.